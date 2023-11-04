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        Coğrafi işaretli Niksar cevizini kadınlar kırarak kabuklarından ayırıyor

        Tokat'ın Niksar ilçesinde üretilen coğrafi işaretli cevizleri kıran kadınlar, aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 10:59 Güncelleme: 04.11.2023 - 11:26
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        Coğrafi işaretli Niksar cevizini kadınlar kırarak kabuklarından ayırıyor
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde üretilen coğrafi işaretli cevizleri kıran kadınlar, aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.

        Niksar ilçesinde son yıllarda ortalama 2 bin 500 ton ceviz üretimi gerçekleştiriliyor. İlçede hasadın ardından kurutulan cevizler, daha sonra kadınlar tarafından kırılarak paketleme tesislerine gönderiliyor.

        Ceviz kırma işini yapan kadınlardan Fadime Durmuş, AA muhabirine, 10 yıldır evlerinin önünde ceviz kırdığını söyledi.

        Firmaların kırmaları için isteyenlere kabuklu cevizleri verdiğini belirten Durmuş, "Günde yaklaşık 2 çuval ceviz kırıyorum. Cevizi kırmak zor değil. Her mahallede ceviz kıranlar var. Kadınlar aile ekonomisine katkı sağlıyor. Cevizin kilosunu 8 liradan kırıyorum. Bu işten memnunum. Evde boş oturacağıma ceviz alıp kırıyorum." diye konuştu.

        Fatma Özçen de 2 yıldır ceviz kırma işi yaptığını dile getirerek, "Niksar'da kadınlar çok ceviz kırarlar. Böylece evlerine katkı sağlıyorlar. Sabah saat 7'de ceviz kırmaya başlıyorum. Akşama kadar bu işi sürdürürüm." ifadesini kullandı.

        Ceviz kırmaları için isteyen kadınlara dağıtan iş insanı Cenk Cengel, Niksar'ın önemli bir ceviz üretim bölgesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Coğrafi işaretli cevizimizi eylül ayından sonra ablalarımız, annelerimiz sokaklarda, evlerde kırar. Burada bir sektördür. Kıran kişiye gelir kapısı olur. Burada kırılan cevizler de paketlenerek satılır."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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