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        Tokatlı kadınlar kış hazırlığı için kuşburnu marmeladı yaptı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kadınlar kış aylarının vazgeçilmezi olan kuşburnu marmelatı yapmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 16:17 Güncelleme: 06.11.2023 - 16:17
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        Tokatlı kadınlar kış hazırlığı için kuşburnu marmeladı yaptı
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        Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde kadınlar kış aylarının vazgeçilmezi olan kuşburnu marmelatı yapmaya devam ediyor.

        Dağlık alanlarda dikenli çalı formunda olan ağaçlarda doğal olarak yetişen ve köylü kadınlar tarafından güçlükle toplanan kuşburnu meyvesinden marmelat yapmak da toplamak kadar zahmetli.

        Kuşburnunun C vitamini açısından oldukça zengin olduğunu, bağışıklığı güçlendirmek için ülke genelinde oldukça fazla tüketilen yabani meyveler arasında yer aldığını belirten 78 yaşındaki Fatma Aymak, doğada kendiliğinden yetişen kuşburnu meyvesini toplayıp temizlik aşamasından sonra kazanlarda pişirdiklerini söyledi.

        Pişirilen ürünleri ezerek elediklerini belirten Aymak, "Daha sonra şekerini ekleyip bakır leğenlerde pişirerek kıvama getirdikten sonra kavanozlara dolduruyoruz. Bozulmadan uzun süre muhafaza edebildiğimiz şifa kaynağı marmelatları kış boyunca tüketiyoruz. Ayrıca hastası bulunan, bağışıklığı düşük olan ve kansızlık çeken tanıdıklarımıza da hediye ediyoruz." dedi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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