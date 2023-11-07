Tokat'ta hastanedeki kadın hastalar ile yakınlarına saç ve cilt bakımı yapıldı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören kadın hastalarla yakınlarına, saç ve cilt bakımı gerçekleştirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören kadın hastalarla yakınlarına, saç ve cilt bakımı gerçekleştirildi.

Onkoloji Bölümüne bağlı olarak hizmet veren Palyatif Bakım Ünitesi'ne gelen gönüllü akademisyenler ile TOGÜ Güzellik Hizmetleri Bölümü eğitimcileri ve Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri, kadın hastalarla yakınlarına saç ve cilt bakımı yaptı.

Palyatif Bakım Ünitesi sorumlusu Doç. Dr. Nagehan Yıldız Çeltek, AA muhabirine, hastanelerinde hastalarla yakınlarına yaşam kalitesinin artırılması amacıyla fiziksel, psikolojik ve manevi anlamda destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Palyatif bakım ünitesinin yeni bir kavram olduğunu belirten Çeltek, "O yüzden her ülkenin, palyatif bakım ilkelerine bağlı kalarak kendi rol modelini oluşturması gerekiyor. Biz de ülkemizde dört bir yandan palyatif bakım merkezleri ile bu hizmeti halkımıza sunmaya çalışıyoruz." dedi.

TOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Temur da Türkiye genelinde genelde erkek berberlerin hastanelerde hizmet verdiğini, kadınlara yönelik bir faaliyetin ise pek olmadığına işaret etti.

Daha hassas bir süreç geçiren palyatif hastalara, özellikle kadınlara saç ve güzellik bakım hizmetinin başlangıcını yaptıklarını anlatan Temur, "Etkinliklerimiz bir seferlik değil. Belirli aralıklarla üniversitemizde bulunan sağlık hizmetleri yüksekokulumuzun saç bakımı ve güzellik hizmetleri bölümü ile halk eğitimin hocalarının işbirliğiyle belli aralıklarda bayan hastalarımıza sunacağız." ifadesini kullandı.

TOGÜ Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Tuğçe Yıldırım Dal da hastalara, yakınlarına ve çalışanlara hizmet vermek amacıyla gönüllü olduklarını vurgulayarak, "Hizmetlerimizde saç kesimi, cilt bakımı, manikür, pedikür işlemleri var. Bu işlemler aynı zamanda kişilerin maneviyatında da farklılık meydana getiriyor, onları motive ediyor. Onlar mutlu olduğu zaman, bizler de mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Hastanede cilt bakımı yapılan 67 yaşındaki Gülten Efendi ise hayatında ilk kez böyle bir uygulama yaptırdığını ifade etti.