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        Niksar'da organ ve doku bağışı standı açıldı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde doku ve organ bağışı standı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 09:05 Güncelleme: 08.11.2023 - 09:11
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        Niksar'da organ ve doku bağışı standı açıldı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde doku ve organ bağışı standı açıldı.

        Organ Bağışı Haftası dolayısıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Niksar Kaymakamlığı binası girişinde bağış standı oluşturuldu.

        Stantta vatandaşlara organ ve doku bağışıyla ilgili bilgi veriliyor, bağışta bulunmak isteyenlerin de bağışı kabul ediliyor.

        Galeri
        Galeri

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