Niksar'da organ ve doku bağışı standı açıldı Tokat'ın Niksar ilçesinde doku ve organ bağışı standı açıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde doku ve organ bağışı standı açıldı.

Organ Bağışı Haftası dolayısıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Niksar Kaymakamlığı binası girişinde bağış standı oluşturuldu.

Stantta vatandaşlara organ ve doku bağışıyla ilgili bilgi veriliyor, bağışta bulunmak isteyenlerin de bağışı kabul ediliyor.