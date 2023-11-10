Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki törenle anıldı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, siren eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Buradaki törenin ardından Başçiftlik Spor Salonu'ndaki yapılan programda gösteriler sunuldu, şiirler okundu, 10 Kasım nedeniyle düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene Kaymakam Gönül Uçar, Belediye Başkanı Murat Tunçel, Hatipli Belediye Başkanı Murat Cengiz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Muharrem Er, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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