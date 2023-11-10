Büyük Önder Atatürk, Niksar'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde törenle anıldı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Ekrem Çeçen ve Belediye Başkanı Özdilek Özcan tarafından çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Halk Eğitimi Merkezi salonunda devam eden programda Atatürk'ün fotoğrafları slayt gösterisi ile öğrenciler tarafından oratoryo sunuldu.

İlçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından program sona erdi.