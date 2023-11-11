Başçiftlik'te Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Başçiftlik'te fidan dikme programı, Hatipli beldesinde yapımı tamamlanarak eğitim öğretime açılan ilkokulun bahçesinde gerçekleştirildi.

Program sonunda öğrencilere, üzerinde "Gönüllü orman dostu" yazılı tişört, şapka ve çeşitli hediyeler verildi.

Programa Kaymakam Gönül Uçar, Belediye Başkanı Murat Tunçel, Hatipli Belediye Başkanı Murat Cengiz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Muharrem Er, daire amirleri, Niksar Orman İşletme personeli, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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