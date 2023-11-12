Tokat'ta bisikletle yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı

Tokat’ın Niksar ilçesinde yamaçtan yuvarlanan bisikletli yaralandı.

Çamiçi Yaylası’nda bisikletle gezintiye çıkan Melik Olhan (56), yamaçtan yuvarlandı.

Yaralanan Olhan, cep telefonu ile 112'yi arayarak yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine olay yerine sağlık ile Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri arazi aracıyla yanına inerek yaralıyı kurtardı.

Sağlık ekibine teslim edilen yaralı, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.