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        Tokat'ta bisikletle yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde yamaçtan yuvarlanan bisikletli yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 21:14 Güncelleme: 12.11.2023 - 21:23
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        Tokat'ta bisikletle yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı
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        Tokat’ın Niksar ilçesinde yamaçtan yuvarlanan bisikletli yaralandı.

        Çamiçi Yaylası’nda bisikletle gezintiye çıkan Melik Olhan (56), yamaçtan yuvarlandı.

        Yaralanan Olhan, cep telefonu ile 112'yi arayarak yardım talebinde bulundu.

        Bunun üzerine olay yerine sağlık ile Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri arazi aracıyla yanına inerek yaralıyı kurtardı.

        Sağlık ekibine teslim edilen yaralı, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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