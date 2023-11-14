Erbaa'da Hanife Büşra Konyar Sanat Atölyesi'nin yapımı tamamlandı

Erbaa Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hanife Büşra Konyar Sanat Atölyesi'nin yapımı tamamlandı.

Erbaa Belediyesi tarafından Bilim Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde 2021'de yapımına başlanan sanat atölyesindeki çalışmalar sona erdi.

Başına yorgun mermi isabet ederek hayatını kaybeden Hanife Büşra Konyar'ın adının verildiği atölye, hizmet vermeye başladı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere, sanat atölyesinin seramik, çini, rölyef, tezhip, minyatür ve ebru kurslarının verileceği ve üretilen eserlerin satılacağı bir yer olarak tasarladıklarını söyledi.

Seçim beyannamelerinde, 'Yabancı Dil Akademisi' diye adlandırılan bir bölüm bulunduğunu belirten Karagöl, "Burada Yabancı Dil Akademisi adıyla dil kafe mantığında bir ortam da oluşturduk. İngilizce konuşmak isteyen insanlarımız buraya gelip ücretsiz şekilde çay kahve içip İngilizce yayınlarından faydalanabilecekleri ortam oluşturmuş olduk. Merkezimizin içinde bir de kütüphanemiz bulunmakta. Rahmetli Osman Baş hocamızın adını verdiğimiz, onun da kitaplarının olduğu bir kütüphaneyi de hizmete açmış bulunmaktayız." dedi.

Kurslarda yapılan ürünlerin satışını da yapmak istediklerini anlatan Karagöl, şunları kaydetti:

"İnsanlarımıza kursları açarak hobiyi öğretiyoruz. Hem de edindikleri hobiden ürettikleri ürünleri de satabilecekleri ortamları onlara sağlamış bulunuyoruz. Ziyaretlerimizde götürdüğümüz hediyeler var. Bu hediyeleri buradaki kurslarımızdan çıkan ürünlerden alarak hem mekanı hem satış yerlerini oluşturduğumuz kursiyerlerimize müşteri olarak da katkıda bulunmuş oluyoruz. İnsanlarımızın, ziyaretlerinde hediye alacaklarsa bu sanat atölyesini kesinlikle ziyaret etmelerini istiyorum. Vakitleri varsa kurslarımıza katılmalarını istiyorum."