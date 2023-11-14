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        Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Tokat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 18:25 Güncelleme: 14.11.2023 - 19:24
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        Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Tokat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Fikret Engin (51) idaresindeki 02 DH 561 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Yağmurlu köyü mevkisinde, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Zahide Yıldız (53), Halise Yıldız (50) ve Meryem Engin (9) yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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