Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Tokat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Fikret Engin (51) idaresindeki 02 DH 561 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Yağmurlu köyü mevkisinde, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Zahide Yıldız (53), Halise Yıldız (50) ve Meryem Engin (9) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

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