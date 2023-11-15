Tokat'ta tırla çarpışan traktördeki 2 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tırla çarpışan traktördeki 2 kişi yaralandı.

Taşova istikametine seyreden Bilal Akbulut'un kullandığı 33 CUH 37 plakalı tırla Mustafa Gürel yönetimindeki 05 HE 513 plakalı traktör, D-100 karayolu otogar kavşağında çarpıştı.

Kazada devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Gürel ve eşi Döndü Gürel yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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