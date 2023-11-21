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        Başçiftlik'te karla mücadele çalışmaları başladı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde karla mücadale çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 09:45 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:48
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        Başçiftlik'te karla mücadele çalışmaları başladı
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde karla mücadale çalışmaları başladı.

        Gece başlayan kar yağışı sebebiyle Başçiftlik-Niksar kara yolunda olası kaza ya da yolda kalma vakalarına karşı Başçiftlik Belediyesi iş makineleri hazırda bekletildi.

        Sabah saatlerinde kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetreye, 1459 rakımlı Belbaşı Geçidi ve Kocapınar bölgelerinde 10 santimetreye kadar ulaştı.

        Niksar istikametinden Başçiftlik'e gelmek isteyen birçok araç yolda kaldı. Karayolları iş makineleri karlı yolları açarken, bazı bölgelerde de olası buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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