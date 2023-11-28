Tokat Belediyesinin kadınlara özel hibe desteği 2024 yılında başlayacak Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Karşıyaka Hanımeli Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 Eğitim Dönemi açılış programında yaptığı konuşmada 2024 yılından itibaren kendisi işletme açacak olan Tokatlı kadın girişimcilere belediye olarak hibe desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Karşıyaka Hanımeli Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 Eğitim Dönemi açılış programında yaptığı konuşmada 2024 yılından itibaren kendisi işletme açacak olan Tokatlı kadın girişimcilere belediye olarak hibe desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Tokat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim dönemi açılış programında konuşan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 2024 yılı itibariyle, işletmesini kuran tüm kadın girişimcilere hibe desteği sağlayacaklarını belirtti.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şunları kaydetti:

"Buralarda eğitim alan kursiyer hanımefendilerin işletme açabilmeleri için devlet destekleri konusunda çalışmalar yapılabilir. Bu üzerinde konuşulacak bir konu. Fakat biz bunun dışında Tokat Belediyemiz olarak önümüzdeki dönemde işletme açacak hanım kardeşimize hibe olarak karşılıksız maddi destek verme konusu üzerinde çalışıyoruz. Her yıl 100 olmak üzere önümüzdeki beş yılda 500 hanım kardeşimize bu desteği sağlayacağız. Bu rakamlar artabilir mi, tabii ki artabilir. Destek olarak şu anda 100-150 bin Türk Lirası bandında 2024 yılında başlayacağız. Sonraki yıllarda bu rakamlarda da artışlar olabilecektir. Kendisi işletme açacak hanım kardeşlerimiz için bu desteğin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum."