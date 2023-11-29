Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi

        Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:05 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına aldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Niksar ilçesinde Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler düzenledikleri operasyonda şüpheli bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 2 kilo 300 gram kubar esrar ve 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca bulundu.

        Ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        Altına Fed dopingi
        Altına Fed dopingi
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        Bisikletli kadını taciz eden sapığa istenen ceza belli oldu!
        Bisikletli kadını taciz eden sapığa istenen ceza belli oldu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        Bursa'da 100 km'lik lodos! Çatılar uçtu! Baca minibüsün içine düştü!
        Bursa'da 100 km'lik lodos! Çatılar uçtu! Baca minibüsün içine düştü!
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        MEB, akran zorbalığını müfredata aldı
        MEB, akran zorbalığını müfredata aldı
        "İnsani ara" uzayacak mı?
        "İnsani ara" uzayacak mı?
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        FSM'de 100 yıllık bakım
        FSM'de 100 yıllık bakım
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        Çok sayıda kenti lodos vurdu!
        Çok sayıda kenti lodos vurdu!
        Finlandiya'dan sınır planı
        Finlandiya'dan sınır planı
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar

        Benzer Haberler

        Tokat Belediyesinin kadınlara özel hibe desteği 2024 yılında başlayacak
        Tokat Belediyesinin kadınlara özel hibe desteği 2024 yılında başlayacak
        Sulusaray'da yeni jeotermal kaynak
        Sulusaray'da yeni jeotermal kaynak
        Yeşilyurt'ta dezavantajlı öğrenciler için gezi düzenlendi
        Yeşilyurt'ta dezavantajlı öğrenciler için gezi düzenlendi
        Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu
        Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu
        Tokat´ta otomobil virajlı yolda devrildi: 5 yaralı
        Tokat´ta otomobil virajlı yolda devrildi: 5 yaralı
        Tokat´ta evin çatısı uçtu, 2 otomobil hasar gördü
        Tokat´ta evin çatısı uçtu, 2 otomobil hasar gördü