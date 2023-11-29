Tokat'ta 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi
Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına aldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına aldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Niksar ilçesinde Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler düzenledikleri operasyonda şüpheli bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 2 kilo 300 gram kubar esrar ve 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca bulundu.
Ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ediyor.
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