Tokat'ta 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Niksar ilçesinde Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler düzenledikleri operasyonda şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 2 kilo 300 gram kubar esrar ve 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ediyor.