Tokat'ta otomobille tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

C.A. idaresindeki 60 AEH 490 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel beldesi İhsaniye köyü mevkisinde karşı yönden gelen A.S'nin kullandığı 44 AAF 940 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada tamamen parçalanan otomobildeki isimleri henüz belirlenemeyen biri kadın 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü ise Sivas Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.