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        Tokat'ta silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde silahlı kavga sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 08:12 Güncelleme: 03.12.2023 - 08:17
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        Tokat'ta silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde silahlı kavga sonucu 1 kişi yaralandı.

        İsmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir iş yerinde aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa A, bacaklarından vuruldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Mustafa A, sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan Ö.Ç ve B.Ç. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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