TOGÜ tarafından düzenlenen kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Eğitim Fakültesi ile Kalite Kulübü tarafından düzenlenen "Eğitime İlişkin Kısa Filmim Var" yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Eğitim Fakültesi ile Kalite Kulübü tarafından düzenlenen "Eğitime İlişkin Kısa Filmim Var" yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, üniversite olarak eğitim öğretimin yanı sıra sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere önem verdiklerini söyledi.

Sanatın eğitim sürecindeki önemine işaret eden Yılmaz, öğrencilerin kendi düşünce ve duygu dünyasındaki eğitim anlayışlarını kısa filmlerle göstereceklerini belirtti.

Konuşmalarının ardından dereceye giren filmlerin gösterimi yapıldı.

Gösterim sonrası ilk beşe giren filmler açıklandı.

Buna göre "Ödev" adlı film birinci, "İdeal Öğretmen" adlı film ikinci, "Düşüncelerin Tonu" filmi üçüncü, "İdeal Öğretmeni Ararken" filmi dördüncü, "Yaşayan Öğretmen" filmi ise beşinci oldu.

Daha sonra yarışmada dereceye giren filmlerin proje ekibine ödülleri verildi.

Ödül töreninin ardından düzenlenen söyleşide konuşan Hasan Kaçan, yarışmaya katılan tüm eserlerin birinci olduğunu dile getirerek, "İnsanlar kavramlarla düşünüyor ancak kelimelerle konuşuyor. Sinemada perdenin karşısında imgeler konuşuyor. Yapılan her işin özgün olması gerekir." ifadesini kullandı.

Rektör Yılmaz, Kaçan'a katılımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür plaketi sundu.