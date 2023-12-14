Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ tarafından düzenlenen kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Eğitim Fakültesi ile Kalite Kulübü tarafından düzenlenen "Eğitime İlişkin Kısa Filmim Var" yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 15:36 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ tarafından düzenlenen kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Eğitim Fakültesi ile Kalite Kulübü tarafından düzenlenen "Eğitime İlişkin Kısa Filmim Var" yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

        Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, üniversite olarak eğitim öğretimin yanı sıra sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere önem verdiklerini söyledi.

        Sanatın eğitim sürecindeki önemine işaret eden Yılmaz, öğrencilerin kendi düşünce ve duygu dünyasındaki eğitim anlayışlarını kısa filmlerle göstereceklerini belirtti.

        Konuşmalarının ardından dereceye giren filmlerin gösterimi yapıldı.

        Gösterim sonrası ilk beşe giren filmler açıklandı.

        Buna göre "Ödev" adlı film birinci, "İdeal Öğretmen" adlı film ikinci, "Düşüncelerin Tonu" filmi üçüncü, "İdeal Öğretmeni Ararken" filmi dördüncü, "Yaşayan Öğretmen" filmi ise beşinci oldu.

        Daha sonra yarışmada dereceye giren filmlerin proje ekibine ödülleri verildi.

        Ödül töreninin ardından düzenlenen söyleşide konuşan Hasan Kaçan, yarışmaya katılan tüm eserlerin birinci olduğunu dile getirerek, "İnsanlar kavramlarla düşünüyor ancak kelimelerle konuşuyor. Sinemada perdenin karşısında imgeler konuşuyor. Yapılan her işin özgün olması gerekir." ifadesini kullandı.

        Rektör Yılmaz, Kaçan'a katılımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür plaketi sundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"

        Benzer Haberler

        Manavdan aldığı mandalinaların arasından çıkan bukalemun "Patron"u evinde b...
        Manavdan aldığı mandalinaların arasından çıkan bukalemun "Patron"u evinde b...
        Başçiftlik'te Kaymakam Uçar'dan Zabıta Amirliğine ziyaret
        Başçiftlik'te Kaymakam Uçar'dan Zabıta Amirliğine ziyaret
        WhatsApp mesajıyla hukuk bürosundan olduklarını söyleyip dosya iptal parası...
        WhatsApp mesajıyla hukuk bürosundan olduklarını söyleyip dosya iptal parası...
        Niksar'da bir ev yandı
        Niksar'da bir ev yandı
        Erbaa'da kendini ateşe veren seyyar satıcının yakınlarından Belediye Başkan...
        Erbaa'da kendini ateşe veren seyyar satıcının yakınlarından Belediye Başkan...
        Tokat'ın yüksek kesimleri karla kaplandı
        Tokat'ın yüksek kesimleri karla kaplandı