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        Tokat'ta tarihi konakta yangın sonucu hasar oluştu

        Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan tarihi konak, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 09:23 Güncelleme: 19.12.2023 - 09:30
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        Tokat'ta tarihi konakta yangın sonucu hasar oluştu
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan tarihi konak, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

        Karşıbağ Mahallesi'nde Niksar Belediyesine ait tadilat yapılan tarihi konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sonucu alevler söndürüldü.

        Yangın sonucu tarihi konakta büyük çapta hasar meydana geldi.

        Tarihi konağın tadilatın ardından taziye evi gibi hizmetler için mahalle sakinlerinin kullanımına sunulmasının planlandığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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