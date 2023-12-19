Tokat'ta 2023'te suç aydınlatma oranı yüzde 97,7 oldu Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, kentte bu yıl suç aydınlatma oranının yüzde 97,7 olduğunu söyledi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, kentte bu yıl suç aydınlatma oranının yüzde 97,7 olduğunu söyledi.

Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük ile bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, kentte bu yıl yürütülen asayiş çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tokat'ın asayiş olayları bakımından huzurlu bir şehir olduğunu belirten Hatipoğlu, "Bu durum rakamlarımıza da yansıyor. Her türlü hukuksuz olayın üzerine gitmek için canla başla çalışan ekiplerimiz var sahada. Başta uyuşturucu olmak üzere her türlü hukuksuzluğun üzerine gitmeye bundan sonra da devam edeceğiz. Yasa dışı göçmen konusuyla ilgili de çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Tokat'ta suç aydınlatma oranının yüzde 98'lere yaklaştığına dikkati çeken Hatipoğlu, "Emniyet ve jandarma bölgesinde 2022'de 17 bin 225, 2023'te de 18 bin 107 olay olmuş. Bunlardan sadece 2022'de 539'u, bu yıl da 413'ü faili meçhul olarak kalmış. Bu yıl suç aydınlatma oranımız yüzde 97,7. Yani bu demektir ki hiçbir suç belirsiz kalmayacak. Bundan dolayı tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu, Tokat'ta KADES'in 13 bin telefona indirildiğini, bu yıl buradan 555 ihbar geldiğini dile getirerek, "Bu ihbarlardan 237'si asılsız çıktı. KADES uygulamasının kadına şiddetle ilgili yaygın şekilde kullanılmasını arzu ediyoruz." dedi.

İl Emniyet Müdürü Erdoğan, yapılan uygulamalarda önceliklerinin ceza değil, uyarı ve bilinçlendirme olduğunu vurgulayarak, "Türkiye genelinde olduğu gibi şehrimizde de motosiklet ve kuryelerin trafikte yarattığı problemler var. Bununla ilgili denetimlerimiz yüzde 27 düşmesine rağmen, cezalarımız yüzde 57 artmış durumda." bilgisini verdi.

İl Jandarma Komutanı Küyük de kırsalda düğünlerde havaya silahla ateş etme olaylarına karşı kamerayla çekim yapılması gibi önlemler aldıklarını anlatarak, bu tür önlemler ve ortak akılla silahla ateş edilme olaylarını azaltmaya çalışacaklarını kaydetti.