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        Niksar'da odunluk yangını hasara yol açtı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 09:34 Güncelleme: 21.12.2023 - 09:37
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        Niksar'da odunluk yangını hasara yol açtı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın hasara neden oldu.

        Alınan bilgiye göre, Şair Emrah Mahallesi Akıncı Sokak'ta Hayati A'ya ait odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında odunluk kullanılmaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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