Niksar'da odunluk yangını hasara yol açtı Tokat'ın Niksar ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın hasara neden oldu.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Şair Emrah Mahallesi Akıncı Sokak'ta Hayati A'ya ait odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında odunluk kullanılmaz hale geldi.