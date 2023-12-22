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        Tokat'ta Beyaz Ev Projesi'nin protokolü imzalandı

        Tokat Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen Beyaz Ev Projesi'nin tanıtımı ve protokol imza töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 09:47 Güncelleme: 22.12.2023 - 09:50
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        Tokat'ta Beyaz Ev Projesi'nin protokolü imzalandı
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        Tokat Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen Beyaz Ev Projesi'nin tanıtımı ve protokol imza töreni gerçekleştirildi.

        Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) iş birliğinde uygulanacak Beyaz Ev Projesi ile ailenin sağlıklı gelişim göstermesine engel olan sorunların belirlenmesi ve çözümün sistematik şekilde sonuçlandırılması amaçlanıyor.

        Protokolün imza töreninde konuşan Vali Numan Hatipoğlu, devlet olarak şiddete uğrayan mağdurların korunduğunu ancak şiddet uygulayana dokunulmazsa ne kadar tedbir alınırsa alınsın yetersiz kalacağını dile getirerek, "Bu amaçla Beyaz Ev Projesi hayata geçirildi. Hedefimiz tarihi bağlarıyla aileyi bir bütüncül yaklaşım içerisinde korumak, geliştirmek ve bu zihniyeti değiştirmek." dedi.

        Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da aile yapısının güçlü tutulması gerektiğini vurgulayarak, "Ailelerde sosyolojik, psikolojik anlamda yaşanılan travmalar olabiliyor. Bunları çözmek, olaya bilimsel yaklaşmak, ailemizi, şehirlerimizi ve bireylerimizi daha güçlü hale getirecektir." diye konuştu.

        Vali Numan Hatipoğlu'nun eşi uzman psikolojik danışman Ayfer Hatipoğlu ise 5 yıldır ilmek ilmek dokunan projenin toplumun kanayan yarası olan kadına şiddeti önlemek adına çıkılmış önemli bir yol olduğunu belirterek, "Başladığımız proje ile birçok kadınımız, sonraki süreçte üniversite okumaya karar verdi. Narsistik eğilimi olan eşlerinden sağlıklı şekilde boşanabildi. Bunun altını özellikle çiziyorum. Boşanmak her zaman olumsuz bir şey değildir. Çünkü sağlıklı şekilde ayrılabilmeleri bile bizim için somut ve çok önemli bir göstergeydi." diye konuştu.

        TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da projede yer almaktan onur duyduğunu ifade etti.

        İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden de Beyaz Ev Projesi'nin Tokat'a taşınmasıyla üniversite, belediye, emniyet ve jandarma, başsavcılık ayağıyla belli bir çalışma noktasına gelindiğini anlattı.

        Programda İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığından sosyolog Gülsüm İslamoğlu, aile içi şiddet yaşayan ailelerin bütüncül yaklaşımla ele alınarak çocuk, mağdur ve faillerin iyileştirici politikalar ve psikolojik yardımlar ile desteklenmesinin hedeflendiği projenin sunumunu yaptı.

        Konuşmaların ardından Vali Hatipoğlu, Belediye Başkanı Eroğlu, Rektör Yılmaz ve Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban arasında protokol imzalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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