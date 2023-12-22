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        TOGÜ ile Özbekistan Kokand Devlet Pedagoji Üniversitesi arasında iş birliği

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ve Özbekistan Kokand Devlet Pedagoji Üniversitesi arasında yapılan protokol kapsamında Türk akademisyenler, bu ülkeye gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 12:16 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:17
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        TOGÜ ile Özbekistan Kokand Devlet Pedagoji Üniversitesi arasında iş birliği
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ve Özbekistan Kokand Devlet Pedagoji Üniversitesi arasında yapılan protokol kapsamında Türk akademisyenler, bu ülkeye gitti.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Özbekistan'ın Kokand kentinde bulunan Devlet Pedagoji Üniversitesi ile yapılan iş birliği kapsamında bölgeden bir akademisyen Tokat'ta, Tokat'tan da 2 akademisyen Kokand şehrinde çalışmalarına başladı.

        TOGÜ Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Ömer Faruk Sönmez ve Doç. Dr. Hüseyin Mertol, 1 hafta sürecek çalışmalarında Kokand Devlet Pedagoji Üniversitesinin uygulama okulunu ziyaret etti.

        Öğrencilerle ders dinleyen akademisyenler, ayrıca üniversitede eğitim gören öğrencilerin de derslerine girdi.

        Sönmez, öğrencilerin Türk dünyasının geleceği ve teminatı olduğunu, bundan dolayı tüm imkanlarını sunmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Türkiye ve Özbekistan arasındaki kardeşlik hukukunu burada çok güçlü olarak hissediyoruz. Üniversitede staj yapan öğretmenler ile bilgi paylaşımlarında bulunuyor, onların derslerine giriyor, uygulama okullarında gerçekleştirilen derslere de konuk oluyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Yılmaz hocamın selamları ile onlara hediyeler de veriyoruz. Yapılan çalışmalar 2 ülkenin iş birliğine katkı sunduğu gibi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin Türk dünyasındaki görünürlüğüne ve Türk dünyasına de katkı sunmakta. Yapılan bu çalışmalarımız Türkiye Yüzyılı'na da katkı olarak tarihteki yerini alacaktır diye düşünüyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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