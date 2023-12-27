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        Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, mahalle toplantısı gerçekleştirdi

        Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 6 mahalledeki kadınlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 17:22 Güncelleme: 27.12.2023 - 17:51
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        Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, mahalle toplantısı gerçekleştirdi
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        Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 6 mahalledeki kadınlarla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Eroğlu, mahalle toplantıları kapsamında düzenlediği buluşmaların sonuncusunu kadınlarla yaptı.

        AK Parti Tokat Kadın Kolları Başkanlığı tarafından organize edilen toplantıda Eroğlu, Erenler, Cemalettin, Kabe-i Mescit, Seyitnecmettin, Cami-i Kebir ve Alipaşa mahalleleri sakinleriyle tarihi Sulusokak bölgesindeki bir işletmede bir araya geldi.

        Çalışmalarla ilgili bilgi veren Eroğlu, yeni dönem için mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini not aldı.

        Eroğlu, "Annelerimizin, hanım kardeşlerimizin her daim yanındayız. Tokat'ımızın, mahallelerimizin istek ve taleplerinde öncelik onların. İnşallah onların duaları ve teveccühleriyle Tokat'ımız ve ülkemiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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