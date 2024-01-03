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        TOGÜ'de "100. yılında Cumhuriyet'in kazanımları ve Mustafa Kemal Atatürk" paneli

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ), "100. yılında Cumhuriyet'in kazanımları ve Mustafa Kemal Atatürk" paneli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 16:07 Güncelleme: 03.01.2024 - 16:22
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        TOGÜ'de "100. yılında Cumhuriyet'in kazanımları ve Mustafa Kemal Atatürk" paneli
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ), "100. yılında Cumhuriyet'in kazanımları ve Mustafa Kemal Atatürk" paneli gerçekleştirildi.

        TOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi tarafından Şehit Erdem Diker Konferans Salonu'nda Doç. Dr. Baha Öztunç moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele Dr. Öğretim Üyesi Hakan Yaşar, Öğretim Görevlisi Dr. Ayşe Eryaman ve Öğretim Görevlisi Dr. Saadet Altay panelist olarak katıldı.

        Panelistler, Cumhuriyet'in ilk yıllarında milli kimlik inşasında basının rolü, Cumhuriyet'in sağlık alanındaki kazanımları ile eğitim ve eğitimciler konularında bilgi verdi.

        Program sonrasında panelistlere teşekkür belgesi verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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