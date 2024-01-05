Ördüğü bebek giysileri yurt dışından da talep görüyor

Tokat'ta yaşayan ev hanımı, ördüğü bebek giysilerini yurt dışına da gönderiyor.

Ev hanımı Şeyda Uçaroğlu, Kovid-19 döneminde örgü yapımında kendisi geliştirerek, bebek giysileri örmeye başladı.

Yaptıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Uçaroğlu'nun 3 yıldır ördüğü bebek giysileri, yurt içinin yanı sıra yurt dışından da talep görüyor.

Uçaroğlu, AA muhabirine, salgın döneminde evde vakit geçirdiği için örgüye başladığını söyledi.

İnternette izlediği videolarla örgüde kendini geliştirdiğini anlatan Uçaroğlu, "İlk önce yakın çevrem sipariş vermeye başladı. Sonrasında şehir dışındakiler talep etti. Ardından ülke dışından sipariş almaya başladım. Bazı aylar 20, bazı aylar da 70-80 parça giysi ördüğüm oluyor." dedi.

Son bir yıldır yurt dışından gelen talepleri karşılamaya çalıştığını dile getiren Uçaroğlu, "Almanya, Avustralya ve Rusya'ya ürünleri gönderiyorum. Türkiye'de ise yaklaşık 25 şehre gönderdim. Bir kez veren ikinci, üçüncü, dördüncü defa sipariş veriyor. Bir kazağı örmek yaklaşık 10 günü buluyor. Bazı ürünlerde bu süre kısa oluyor. Ürünlerimde bebeklere alerji yapmaması için anti alerjen ipleri kullanıyorum." ifadesini kullandı.