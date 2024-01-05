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        Tokat'ta dolu ve sağanak etkili oldu

        Tokat'ta sağanak ile dolu etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 16:10 Güncelleme: 05.01.2024 - 16:13
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        Tokat'ta dolu ve sağanak etkili oldu
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        Tokat'ta sağanak ile dolu etkili oldu.

        İl merkezinde öğle saatlerinden sonra önce sağanak, ardından dolu yağışı gerçekleşti.

        Dolu yağışı yaklaşık 10 dakika sürdü. Yağışın ardından yerler beyaza büründü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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