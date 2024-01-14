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        Tokat'ta yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

        Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar aralıklarla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 16:41 Güncelleme: 14.01.2024 - 16:54
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        Tokat'ta yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
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        Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar aralıklarla devam ediyor.

        Kentte kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı.

        Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde, ana yol ve köy yollarında kar küreme çalışması yaptı.

        Çamlıbel Geçidi'nde ise trafik ekipleri sürücüleri dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı.

        Bu arada kentte soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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