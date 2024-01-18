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        Tokat'ta şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı

        Tokat'ta şap hastalığı üzerine hayvan pazarlarının geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 19:26 Güncelleme: 18.01.2024 - 19:26
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        Tokat'ta şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı
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        Tokat'ta şap hastalığı üzerine hayvan pazarlarının geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

        Kentte bazı hayvanlarda şap hastalığının tespit edilmesinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından aşılama çalışması başlatıldı.

        Alınan tedbirler kapsamında hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla il genelindeki tüm hayvan pazarlarının kapatılmasına karar verildi.

        Yürütülecek çalışmaların ardından yeniden değerlendirme yapılacağı ve hayvan pazarlarının ne zaman açılacağının kararlaştırılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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