Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Tokat'ta 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde kar yağışı etkili oldu.
Tokat'ta 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde kar yağışı etkili oldu.
Kentte sabah saatlerinde başlayan ve yüksek kesimlerde daha çok etkili olan kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle Karayolları ekipleri bölgede çalışmalar için hazır bekletiliyor.
Kar yağışının etkili olduğu Sivas-Tokat kara yolunun Çamlıbel geçidinde yağış sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.