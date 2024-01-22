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        Tokat-Sivas kara yolu kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

        Tokat ile Sivas'ı birbirine bağlayan Çamlıbel Geçidi, yoğun kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 01:56 Güncelleme: 22.01.2024 - 02:11
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        Tokat-Sivas kara yolu kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
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        Tokat ile Sivas'ı birbirine bağlayan Çamlıbel Geçidi, yoğun kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

        Kentte etkili olan kar yağışı ulaşımda kısmi aksamalara neden oldu. Tokat-Sivas kara yolunda önce Sivas yönünden gelen, ardından da Tokat’tan seyreden ağır tonajlı araçların geçişleri durduruldu.

        1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde de yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

        Ağır tonajlı araçlara izin verilmeyen geçitte, bazı sürücüler yolda kalan araçlarını iterek hareket ettirmeye çalıştı, kimi sürücüler ise ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmalarını bitirmesini bekledi.

        Karayolları ekiplerinin yoldaki temizleme çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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