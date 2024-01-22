Tokat'ta tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucu kapanan çevre yolu ulaşıma açıldı

Tokat'ta tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucu kapanan çevre yolunun Sivas yönü ulaşıma açıldı.

Tokat-Sivas kara yolu ile çevre yolunun kestiği Geyras Kavşağı mevkisinde Muhammet S. (25) idaresindeki 37 LK 153 plakalı tır, kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Tırın dorsesindeki tomruklar ise çevre yoluna dağıldı.

Sürücünün yaralanmadığı kazada, çevre yolunun Sivas yönü trafiğe kapandı.

Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği kazada, tomrukların kepçeyle kaldırılması sonrasında yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Yolda temizlik çalışmaları devam ediyor.