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        GÜNCELLEME - Tokat-Sivas kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

        Tokat'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyen Tokat-Sivas kara yolunda, tamamlanan çalışmaların ardından ulaşım normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 10:36 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:36
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        GÜNCELLEME - Tokat-Sivas kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
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        Tokat'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyen Tokat-Sivas kara yolunda, tamamlanan çalışmaların ardından ulaşım normale döndü.

        Tokat-Sivas arasında bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu.

        Yer yer buzlanmanın oluştuğu yolda, Karayolları ekiplerince kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başlandı.

        Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, yol gece saatlerinde karşılıklı olarak ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

        Çalışmaların tamamlanması sonrasında ulaşım normale döndü.

        Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı trafik ve Karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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