Tokat'ta muharip gaziler umreye uğurlandı
Tokat Muharip Gaziler Derneği üyeleri, dualarla umreye uğurlandı
Tokat Muharip Gaziler Derneği üyeleri, dualarla umreye uğurlandı
Gaziler için Alipaşa Camisi'ndeki uğurlama merasimine Vali Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da katıldı.
Vali Hatipoğlu, gazilerin sağlıklı ve sıhhatli umreye gitmeleri için dua etti.
Törenin ardından kara yoluyla Ankara'ya hareket eden gaziler, buradan da uçakla Suudi Arabistan'a gidecek.
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