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        Tokat'ta muharip gaziler umreye uğurlandı

        Tokat Muharip Gaziler Derneği üyeleri, dualarla umreye uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 10:45 Güncelleme: 01.02.2024 - 11:10
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        Tokat'ta muharip gaziler umreye uğurlandı
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        Tokat Muharip Gaziler Derneği üyeleri, dualarla umreye uğurlandı

        Gaziler için Alipaşa Camisi'ndeki uğurlama merasimine Vali Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da katıldı.

        Vali Hatipoğlu, gazilerin sağlıklı ve sıhhatli umreye gitmeleri için dua etti.

        Törenin ardından kara yoluyla Ankara'ya hareket eden gaziler, buradan da uçakla Suudi Arabistan'a gidecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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