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        Tokat'ta eski nişanlısını öldüren kadına müebbet hapis

        Tokat'ta, eski nişanlısını öldürüp kız arkadaşını yaraladığı iddia edilen kadın müebbet hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 16:21 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:21
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        Tokat'ta eski nişanlısını öldüren kadına müebbet hapis
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        Tokat'ta, eski nişanlısını öldürüp kız arkadaşını yaraladığı iddia edilen kadın müebbet hapse çarptırıldı.

        Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu yargılanan Fatma Güngör ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık Güngör, duruşmadaki savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

        Mahkeme heyeti, Güngör'e eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı öldürme suçundan müebbet, yanındaki kız arkadaşı Elif Durmuş'u öldürmeye teşebbüsten 8 yıl 4 ay, hırsızlıktan 4 yıl 2 ay, ateşli silah bulundurmaktan 10 ay hapis verdi.

        Tokat'ta 2 Ağustos 2022 yılında Fatma Güngör, eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız ve yanındaki kız arkadaşı Elif Durmuş'a iş yerinin önünde tabancayla ateş etmiş, Yıldız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        Silahı polis memuru arkadaşının evinden aldığını iddia eden Güngör tutuklanıp hakkında dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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