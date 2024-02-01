Tokat'ta eski nişanlısını öldüren kadına müebbet hapis

Tokat'ta, eski nişanlısını öldürüp kız arkadaşını yaraladığı iddia edilen kadın müebbet hapse çarptırıldı.

Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu yargılanan Fatma Güngör ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Güngör, duruşmadaki savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, Güngör'e eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı öldürme suçundan müebbet, yanındaki kız arkadaşı Elif Durmuş'u öldürmeye teşebbüsten 8 yıl 4 ay, hırsızlıktan 4 yıl 2 ay, ateşli silah bulundurmaktan 10 ay hapis verdi.

Tokat'ta 2 Ağustos 2022 yılında Fatma Güngör, eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız ve yanındaki kız arkadaşı Elif Durmuş'a iş yerinin önünde tabancayla ateş etmiş, Yıldız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Silahı polis memuru arkadaşının evinden aldığını iddia eden Güngör tutuklanıp hakkında dava açılmıştı.

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