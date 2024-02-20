Tokat'ta evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yangın, vatandaşların da yardımıyla Tokat ile Çamlıbel belde belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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