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        Tokat'ta evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Tokat'ta müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 10:28 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:28
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        Tokat'ta evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Tokat'ta müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Merkeze bağlı Akın köyünde Mustafa Çakmaktepe'ye (70) ait evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın müstakil evin bitişiğindeki 2 ev, 2 garaj, ahır ve samanlığa sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Yangın, vatandaşların da yardımıyla Tokat ile Çamlıbel belde belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

        Sağlık ekipleri, evde yaptıkları incelemede, dumandan etkilenen Mustafa Çakmaktepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yangın sırasında camdan atlayarak hafif şekilde yaralanan Goncagül Çakmaktepe (21) ise sağlık ekibince tedavi edildi.

        Mustafa Çakmaktepe'nin cesedi, Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Yapılan çalışmada yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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