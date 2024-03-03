Tokat'ta futbol maçı sonrası gerginlik yaşandı

Tokat Belediye Plevnespor'un 3-0 üstünlüğü ile sonuçlanan maç oynanırken her iki takımın taraftarları tribünlerde birbirlerine saldırmak isteyince araya çevik kuvvet girdi.

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