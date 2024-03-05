Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta kaza geçiren BBP Genel Başkanı Destici, hastaneden taburcu edildi

        Seçim çalışmaları için bulunduğu Tokat'ta geçirdiği kazada yaralanan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 12:54 Güncelleme: 05.03.2024 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta kaza geçiren BBP Genel Başkanı Destici, hastaneden taburcu edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Seçim çalışmaları için bulunduğu Tokat'ta geçirdiği kazada yaralanan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

        Tokat Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen Destici, hastane çıkışında gazetecilere, kazadan Cenabıhakk'ın lütfuyla sağ salim kurtulduklarını söyledi.

        Dün sabah Sivas'taki toplantılarından sonra Tokat Reşadiye'deki programları için yola çıktıklarını anlatan Destici, "Niksar'ı geçtikten sonra yağış da vardı, bizden önce aynı yol üzerinde beş kaza daha olmuş. Arkadaşların verdiği bilgi o. Kazalardan yolda kalan yağ ya da mazot birikintileri, akaryakıt birikintilerinin sebep olduğunu söylediler. Ben arka tarafta oturduğum için gördüm. Bir anda arabamız sağa doğru kontrolden çıktı. Biraz sağa sola savrulduktan sonra şoförümüz sağa doğru kırınca kanala düştü. Ondan sonra istinat duvarına çarparak durabildi." dedi.

        Araçta şoför, özel kalem müdürü, koruma amiri, kendisi ile Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat İl Başkanının bulunduğunu belirten Destici, "Bizim olduğumuz taraftaki 3 kişi kazadan etkilendi. Şoförümüz, il başkanımız yukarıda yatıyor. Bir de ben tabii. Hemen Reşadiye Devlet Hastanesine gittik. Orada sağ olsunlar, başhekimimiz ve diğer doktorlarımız olağanüstü çabayla ilgi gösterdiler. Sonra buraya sevk olduk. Burada da aynı şekilde başta kıymetli Valimiz Numan Hatipoğlu olmak üzere il müdürümüz, başhekimimiz, hastane ekibimiz, doktorlarımız, uzmanlarımız hepsi inanılmaz ilgi gösterdi ve tedavi sürecimiz tamamlandı." ifadesini kullandı.

        Dün kendisine müşahede altında kalması gerektiğinin söylendiğini aktaran Destici, şunları kaydetti:

        "Çünkü kafa bölgesinde birtakım çizikler, şişlikler oluşmuştu, sonuçların da çıkması açısından. Yine ayak diz kapağımın orada çatlak meydana gelmişti. Onların tedavileri oldu. Tabii birkaç gün dinlenmemizi tavsiye ettiler. Ben tekrar başta Sayın Valimiz olmak üzere il müdürümüze, başhekimimize, Reşadiye Kaymakamımıza, oradaki başhekimimize teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma, camiamıza geçmiş olsun diyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, diğer siyasi parti genel başkanlarımıza, İçişleri Bakanımıza, Sağlık Bakanlığı, tüm devlet erkanına teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımıza, camiamıza, hepsine teşekkür ediyorum. Allah bir daha ne bize ne de bir başka arkadaşımıza böyle bir kaza yaşatsın ama yeri gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Bu vesileyle yerel seçimlerin, rahmetli Muhsin Başkanımızı biliyorsunuz Mart 25'te kaybettik, bu hava koşullarında aslında yerel seçimlerin yapılmaması lazım. Daha önce Meclis'teyken ben bu konuyu dile getirmiştim. Mümkünse mayısın sonu, haziran ayı başı gibi ya da sonbaharın başı gibi yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Bu, sadece bizim yapmış olduğumuz kazaya istinaden söylediğimiz bir şey değil. Gerçekten hem seçim çalışmalarında bütün seçime katılan partilerimiz, adaylarımız büyük zorluklar çekiyor, hem de ağır hava şartları, kış şartları da buna eklenince daha zor hale geliyor. Tabii ki kazalar da bir nevi kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıkıyor. Tekrar sizlere de ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Tekrar halkımıza, milletimize, bizi arayan, bizim için dua eden herkese teşekkür ediyorum."

        Destici'yi hastaneden Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ile diğer yetkililer uğurladı.

        Mustafa Destici'nin, Ankara'ya gittiği öğrenildi.

        Seçim çalışmaları için dün Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu 06 BBP 001 plakalı minibüs, Reşadiye-Tokat kara yolu Darıderesi mevkisinde yoldan çıkarak su kanalına düşmüş, kazada Destici ile araçta bulunan BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar, şoför Murat Öksüz ve Destici'nin koruması Mehmet Özkul yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Kardeş katili cinayeti anlattı!
        Kardeş katili cinayeti anlattı!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Türkiye'nin Milli Güvenlik Strateji Belgesi yazılıyor
        Türkiye'nin Milli Güvenlik Strateji Belgesi yazılıyor
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        10 yıllık bekleyişin ardından saldırıda ikizlerini kaybetti
        10 yıllık bekleyişin ardından saldırıda ikizlerini kaybetti
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Eski F1 pilotunun 1995'te çalınan arabası bulundu
        Eski F1 pilotunun 1995'te çalınan arabası bulundu
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Araç sigortası için kritik karar
        Araç sigortası için kritik karar
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta çıkan yangında garaj hasar gördü
        Tokat'ta çıkan yangında garaj hasar gördü
        Destici ile yanındaki 3 kişi kazada yaralandı (4)
        Destici ile yanındaki 3 kişi kazada yaralandı (4)
        GÜNCELLEME 5 - BBP Genel Başkanı Destici'nin bulunduğu araç Tokat'ta kaza y...
        GÜNCELLEME 5 - BBP Genel Başkanı Destici'nin bulunduğu araç Tokat'ta kaza y...
        Tokat'ta ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
        GÜNCELLEME 4 - BBP Genel Başkanı Destici'nin bulunduğu araç Tokat'ta kaza y...
        GÜNCELLEME 4 - BBP Genel Başkanı Destici'nin bulunduğu araç Tokat'ta kaza y...