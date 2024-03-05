Tokat'ta kaza geçiren BBP Genel Başkanı Destici, hastaneden taburcu edildi

Seçim çalışmaları için bulunduğu Tokat'ta geçirdiği kazada yaralanan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Tokat Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen Destici, hastane çıkışında gazetecilere, kazadan Cenabıhakk'ın lütfuyla sağ salim kurtulduklarını söyledi.

Dün sabah Sivas'taki toplantılarından sonra Tokat Reşadiye'deki programları için yola çıktıklarını anlatan Destici, "Niksar'ı geçtikten sonra yağış da vardı, bizden önce aynı yol üzerinde beş kaza daha olmuş. Arkadaşların verdiği bilgi o. Kazalardan yolda kalan yağ ya da mazot birikintileri, akaryakıt birikintilerinin sebep olduğunu söylediler. Ben arka tarafta oturduğum için gördüm. Bir anda arabamız sağa doğru kontrolden çıktı. Biraz sağa sola savrulduktan sonra şoförümüz sağa doğru kırınca kanala düştü. Ondan sonra istinat duvarına çarparak durabildi." dedi.

Araçta şoför, özel kalem müdürü, koruma amiri, kendisi ile Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat İl Başkanının bulunduğunu belirten Destici, "Bizim olduğumuz taraftaki 3 kişi kazadan etkilendi. Şoförümüz, il başkanımız yukarıda yatıyor. Bir de ben tabii. Hemen Reşadiye Devlet Hastanesine gittik. Orada sağ olsunlar, başhekimimiz ve diğer doktorlarımız olağanüstü çabayla ilgi gösterdiler. Sonra buraya sevk olduk. Burada da aynı şekilde başta kıymetli Valimiz Numan Hatipoğlu olmak üzere il müdürümüz, başhekimimiz, hastane ekibimiz, doktorlarımız, uzmanlarımız hepsi inanılmaz ilgi gösterdi ve tedavi sürecimiz tamamlandı." ifadesini kullandı.

Dün kendisine müşahede altında kalması gerektiğinin söylendiğini aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Çünkü kafa bölgesinde birtakım çizikler, şişlikler oluşmuştu, sonuçların da çıkması açısından. Yine ayak diz kapağımın orada çatlak meydana gelmişti. Onların tedavileri oldu. Tabii birkaç gün dinlenmemizi tavsiye ettiler. Ben tekrar başta Sayın Valimiz olmak üzere il müdürümüze, başhekimimize, Reşadiye Kaymakamımıza, oradaki başhekimimize teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma, camiamıza geçmiş olsun diyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, diğer siyasi parti genel başkanlarımıza, İçişleri Bakanımıza, Sağlık Bakanlığı, tüm devlet erkanına teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımıza, camiamıza, hepsine teşekkür ediyorum. Allah bir daha ne bize ne de bir başka arkadaşımıza böyle bir kaza yaşatsın ama yeri gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Bu vesileyle yerel seçimlerin, rahmetli Muhsin Başkanımızı biliyorsunuz Mart 25'te kaybettik, bu hava koşullarında aslında yerel seçimlerin yapılmaması lazım. Daha önce Meclis'teyken ben bu konuyu dile getirmiştim. Mümkünse mayısın sonu, haziran ayı başı gibi ya da sonbaharın başı gibi yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Bu, sadece bizim yapmış olduğumuz kazaya istinaden söylediğimiz bir şey değil. Gerçekten hem seçim çalışmalarında bütün seçime katılan partilerimiz, adaylarımız büyük zorluklar çekiyor, hem de ağır hava şartları, kış şartları da buna eklenince daha zor hale geliyor. Tabii ki kazalar da bir nevi kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıkıyor. Tekrar sizlere de ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Tekrar halkımıza, milletimize, bizi arayan, bizim için dua eden herkese teşekkür ediyorum."

Destici'yi hastaneden Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ile diğer yetkililer uğurladı.

Mustafa Destici'nin, Ankara'ya gittiği öğrenildi.

Seçim çalışmaları için dün Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu 06 BBP 001 plakalı minibüs, Reşadiye-Tokat kara yolu Darıderesi mevkisinde yoldan çıkarak su kanalına düşmüş, kazada Destici ile araçta bulunan BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar, şoför Murat Öksüz ve Destici'nin koruması Mehmet Özkul yaralanmıştı.