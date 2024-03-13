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        TOGÜ'de piyano resitali gerçekleştirildi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) piyano resitali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 17:03 Güncelleme: 13.03.2024 - 17:05
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        TOGÜ'de piyano resitali gerçekleştirildi
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) piyano resitali gerçekleştirildi.

        TOGÜ Eğitim Fakültesi tarafından Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda piyano resitali düzenlendi. Resital, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Elmas Gün tarafından gerçekleştirildi.

        Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, dekanlar, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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