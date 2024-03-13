TOGÜ'de piyano resitali gerçekleştirildi

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, dekanlar, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

TOGÜ Eğitim Fakültesi tarafından Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda piyano resitali düzenlendi. Resital, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Elmas Gün tarafından gerçekleştirildi.

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