Tokat'ta kar yağışı etkisini sürdürdü
Tokat'ta kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili oldu.
Tokat'ta kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili oldu.
Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası araçlar, Başçiftlik-Niksar kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.
Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürdü.
İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre, yüksek kesimlerinde ise 15 santimetreye kadar ulaştı.
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