Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta kar yağışı etkisini sürdürdü

        Tokat'ta kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 15:31 Güncelleme: 23.03.2024 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta kar yağışı etkisini sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ta kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili oldu.

        Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası araçlar, Başçiftlik-Niksar kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

        Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürdü.

        İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre, yüksek kesimlerinde ise 15 santimetreye kadar ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nedir bu 'yavaş'lardan çektiğimiz?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nedir bu 'yavaş'lardan çektiğimiz?
        Çocuğa cinsel istismar! Cezası vardı yakalandı!
        Çocuğa cinsel istismar! Cezası vardı yakalandı!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Szymanski için geliyorlar
        Szymanski için geliyorlar
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Uzmanından kritik açıklama! Haftaya hava nasıl olacak?
        Uzmanından kritik açıklama! Haftaya hava nasıl olacak?
        Yataktan kalkamayınca grip sandı! 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
        Yataktan kalkamayınca grip sandı! 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        Her gün bir doz Prenses Kate
        Her gün bir doz Prenses Kate
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan

        Benzer Haberler

        Tokat'ta buzlanan yolda çok sayıda tır ve çekici araç yolda kaldı
        Tokat'ta buzlanan yolda çok sayıda tır ve çekici araç yolda kaldı
        Almus'ta kar yağışı etkili oldu
        Almus'ta kar yağışı etkili oldu
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Tokat'ta konuştu:
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Tokat'ta konuştu:
        Bakan Özhaseki: 500'e yakın kırılmamış fay hattı var ülkemizde
        Bakan Özhaseki: 500'e yakın kırılmamış fay hattı var ülkemizde
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Tokat'ta konuştu:
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Tokat'ta konuştu:
        Tokat'ta karacalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
        Tokat'ta karacalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi