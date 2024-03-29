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        Almus Kaymakamı Çömen, en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, Kütüphane Haftası dolayısıyla ilçede en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 14:01 Güncelleme: 29.03.2024 - 14:01
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        Almus Kaymakamı Çömen, en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi
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        Almus Kaymakamı Emre Çömen, Kütüphane Haftası dolayısıyla ilçede en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi.

        Çömen, düzenlenen kitap okuma yarışmasında gençler dalında "kitap kurdu" belgesi almaya hak kazanan Mehmet Ali Arslan ile ilkokul düzeyinde Belinay Karabay ile Mustafa Yıldırım'ı makamında kabul etti.

        Kaymakam Çömen, öğrencilerle sohbet ettikten sonra hediyelerini verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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