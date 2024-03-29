Almus Kaymakamı Çömen, en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi

Almus Kaymakamı Emre Çömen, Kütüphane Haftası dolayısıyla ilçede en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi.

Çömen, düzenlenen kitap okuma yarışmasında gençler dalında "kitap kurdu" belgesi almaya hak kazanan Mehmet Ali Arslan ile ilkokul düzeyinde Belinay Karabay ile Mustafa Yıldırım'ı makamında kabul etti.

Kaymakam Çömen, öğrencilerle sohbet ettikten sonra hediyelerini verdi.