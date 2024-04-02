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        Tokat'ta çıkan çatı yangınında hasar oluştu

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan çatı yangınında hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 21:02 Güncelleme: 02.04.2024 - 21:02
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        Tokat'ta çıkan çatı yangınında hasar oluştu
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan çatı yangınında hasar meydana geldi.

        Fevzi Paşa Mahallesi Erek Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın en üst katında Durmuş Korucu'ya ait dairede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

        Yangın kısa sürede tüm çatıyı kaplarken vatandaşların ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında 5. kattaki daire kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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