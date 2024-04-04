Artova Belediye Başkanı Güner mazbatasını aldı
AK Parti'den Artova Belediye Başkanı seçilen Ali Güner, mazbatasını alarak göreve başladı.
AK Parti'den Artova Belediye Başkanı seçilen Ali Güner, mazbatasını alarak göreve başladı.
Güner, adliyeden mazbatasını aldıktan sonra partililerle belediye binasına giderek görevi Lütvü Yalçın'dan devraldı.
Başkan Güner, burada yaptığı konuşmada, kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.
Güner, "Artı çok çalışacağız. Seçim çalışmalarımızda gece gündüz çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." dedi.
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