TOGÜ'de Kadir Gecesi karşılama özel konseri gerçekleştirildi

Konsere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Şahin Sözen, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mehmet Serkan Umuzdaş, Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhittin Demiray, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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