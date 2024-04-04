TOGÜ'de Kadir Gecesi karşılama özel konseri gerçekleştirildi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) Kadir Gecesi karşılama özel konseri gerçekleştirildi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) Kadir Gecesi karşılama özel konseri gerçekleştirildi.
TOGÜ Devlet Konservatuvarı tarafından Kadir Gecesi karşılama özel konseri Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlendi.
Araştırma görevlisi Hasan Zahid Yurdagül'ün hazırladığı konserde Doç. Dr. Gamze Köprülü Yazıcı, Dr. Öğretim Üyesi Cevahir Korhan Işıldak, Dr. Öğretim Üyesi Faysal Arpaguş, araştırma görevlisi Aziz Destegül, araştırma görevlisi Bora Kanar, lisans öğrencisi Rabia Akcan ve Abdulkadir Uğraşan görev aldı.
Konsere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Şahin Sözen, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mehmet Serkan Umuzdaş, Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhittin Demiray, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
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