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        Fotoğrafta Atatürk'ün konuştuğu kişinin torunu Turhal Belediye Başkanı seçildi

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafında derdini dinlediği vatandaşın torunu Erdem Ural, CHP'den Turhal Belediye Başkanı seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 20:56 Güncelleme: 04.04.2024 - 20:56
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        Fotoğrafta Atatürk'ün konuştuğu kişinin torunu Turhal Belediye Başkanı seçildi
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        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafında derdini dinlediği vatandaşın torunu Erdem Ural, CHP'den Turhal Belediye Başkanı seçildi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayın esnasında fotoğraftaki detayı anlatarak, "Ural da vatandaşın derdini dinleyip sorunlarını çözmek için Turhal'ın belediye başkanı oldu" ifadelerini kullanmıştı.

        Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural, gazetecilere, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Atatürk ve dedesinin olduğu fotoğrafa ilişkin bir açıklama yaptığını söyledi.

        Fotoğraftaki kişinin dedesi Mehmet Ural olduğunu anlatan Ural, "35 yıllık süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Turhal'da iktidar olmasıyla o fotoğrafın aynı anda gündeme gelmesi ayrıca keyifli. Çünkü genel başkanımızı ziyarete gittiğimde odasında da yer aldığını gördüğüm fotoğraftan bugün bahsedince taçlandırmış sağ olsun. Kendisine çok teşekkür ederim, onore etti bizi. Biz de Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in partisinde ve şehrinde en iyi hizmetleri yapabilmek için göreve geldik. Halkın teveccühüne nail olduk. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu görevi en güzel şekilde ifa edeceğiz. Herkese teşekkür ederim." dedi.

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