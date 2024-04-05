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        Gazi Osman Paşa, ölümünün 124. yılında doğum yeri Tokat'ta anıldı

        Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, ölümünün 124. yılında doğum yeri Tokat'ta törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 11:51 Güncelleme: 05.04.2024 - 11:51
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        Gazi Osman Paşa, ölümünün 124. yılında doğum yeri Tokat'ta anıldı
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        Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, ölümünün 124. yılında doğum yeri Tokat'ta törenle anıldı.

        Gazi Osman Paşa Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Numan Hatipoğlu, törende yaptığı konuşmada, Gazi Osman Paşa'yı anlatırken çöküşün kahramanlarının da unutulmadığını gösteren bir nişane olduğunu dile getirerek, "Gazi Osman Paşa'nın Plevne savunmasıyla ilgili hususları, strateji dersleri itibarıyla okutulmaya devam etmektedir." dedi.

        Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da binlerce yıllık Türk tarihinin sayısız kahramanlar ve kahramanlıklarla dolu olduğunu söyledi.

        Bu kahramanlardan birinin, dünya tarihinin en büyük komutanlarından Gazi Osman Paşa'nın Anadolu'da Türk-İslam medeniyetinin mayası olan Tokat'tan çıktığını belirten Yazıcıoğlu, Osmanlı'nın güçten düştüğü, her alanda toprak ve kuvvet kaybettiği dönemde Osmanlı-Rus savaşının patlak verdiğini, savaşta Rus ilerlemesini durdurmanın mümkün gözükmediğini anlattı.

        Plevne müdafaasının dünyada eşine az rastlanır bir komutanlık dehasıyla destana dönüştüğünü vurgulayan Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

        "Savaşın her aşaması strateji, kahramanlık ve iman destanıydı. Bu süreçte bütün devletler, daha önce adını hiç duymadıkları Osman Nuri Paşa'yı hayranlıkla takip etmeye başladı. Devasa Rus ordusunu 3 defa hezimete uğratan olağanüstü bir mücadele sonucunda son bir yarma harekatına mecbur kalan ve yaralanarak atından düşen büyük komutan, Rus Çarı'nın saygıyla ağırladığı bir rakip komutan oldu. Osman Paşa'nın destansı mücadelesi, Osmanlı ordusunda ve devletinde uzun süredir hasret kalınan öz güveni yeniden inşa etti. Askeri okullarda genç subay adayları onun zekasından ve kahramanlığından ilham alarak yetişti. Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle, artık her subay adayı Osman Paşa gibi bir komutan olma hayaliyle eğitim gördü, onu daima timsal edindi. Ardından patlak veren 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren, Türk milletini yok olmaktan kurtaran başta Mustafa Kemal olmak üzere bütün komutanlar, Gazi Osman Paşa'nın etkisiyle yetişmiş yiğitlerdir."

        Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu.

        Törene Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Salih Çetintürk, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır ile vatandaşlar katıldı.

        Hatipoğlu ve protokol üyeleri, daha sonra müzeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Tokat'ta 1833 yılında doğan, Osmanlı-Rus Savaşı'nın Plevne Savunması'nda gösterdiği başarıyla adını tarihe yazdıran Gazi Osman Paşa'nın ismi, doğduğu Tokat'ta köye, üniversiteye, müzeye, okullara, stadyuma, bulvara ve pek çok yere verilerek yaşatılıyor.

        Kentte müzeye dönüştürülen iki katlı ahşap evde ise Gazi Osman Paşa'nın balmumu heykeli, aldığı madalyaların bazıları ile Osmanlı dönemine ait askeri üniformalar, silahlar, Osmanlı Arşivi'nden Gazi Osman Paşa ve Plevne Savaşı ile ilgili belgeler bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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