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        Almus'ta öğrencilerden Kaymakamlık ve Emniyet Amirliğine ziyaret

        Tokat'ın Almus ilçesinde öğrenciler, Kaymakamlık ile Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 12:22 Güncelleme: 05.04.2024 - 12:22
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        Almus'ta öğrencilerden Kaymakamlık ve Emniyet Amirliğine ziyaret
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        Tokat'ın Almus ilçesinde öğrenciler, Kaymakamlık ile Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

        Almus ilçesinde ilkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Kaymakam Emre Çömen ve İlçe Emniyet Amiri Sami Toparlak'ı makamında ziyaret etti.

        Öğrenciler, Çömen ve Toparlak'a çiçek verdi.

        Kaymakam Çömen, öğrencilere ikramda bulunarak, "Polis Haftası dolayısıyla anaokulundaki minik öğrencilerimizin bizleri ve emniyet teşkilatımızı ziyaretleri bizi çok memnun etti, kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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