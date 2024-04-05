Almus'ta öğrencilerden Kaymakamlık ve Emniyet Amirliğine ziyaret

Tokat'ın Almus ilçesinde öğrenciler, Kaymakamlık ile Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

Almus ilçesinde ilkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Kaymakam Emre Çömen ve İlçe Emniyet Amiri Sami Toparlak'ı makamında ziyaret etti.

Öğrenciler, Çömen ve Toparlak'a çiçek verdi.

Kaymakam Çömen, öğrencilere ikramda bulunarak, "Polis Haftası dolayısıyla anaokulundaki minik öğrencilerimizin bizleri ve emniyet teşkilatımızı ziyaretleri bizi çok memnun etti, kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.