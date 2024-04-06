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        Başçiftlik Belediye Başkanı Bolat iftar verdi

        Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, iftar programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 10:04 Güncelleme: 06.04.2024 - 10:04
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        Başçiftlik Belediye Başkanı Bolat iftar verdi
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        Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, iftar programı düzenledi.

        Bolat, görevinin ilk gününde verdiği iftar ile vatandaşlarla bir araya gelerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

        Başçiftlik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen iftara Kaymakam İsmail Yüksel, eski Belediye Başkanı Murat Tunçel, AK Parti ilçe teşkilatı, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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