Başçiftlik Belediye Başkanı Bolat iftar verdi
Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, iftar programı düzenledi.
Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, iftar programı düzenledi.
Bolat, görevinin ilk gününde verdiği iftar ile vatandaşlarla bir araya gelerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Başçiftlik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen iftara Kaymakam İsmail Yüksel, eski Belediye Başkanı Murat Tunçel, AK Parti ilçe teşkilatı, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
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