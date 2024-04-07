Tokat'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
A.İ'nin kullandığı 60 NN 521 plakalı motosiklet, Bağlar Mahallesi Danişmend Gazi Bulvarı mevkisinde İ.İ. idaresindeki 34 BL 9859 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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