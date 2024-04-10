Tokat'ta Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Tokat'ın Almus ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Tokat'ın Almus ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Hazreti Osman Camisi'nde bayram namazı sonrası çıkarılan ve 63 parça beze sarılı Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.
Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya giren vatandaşlar, dua eşliğinde cam fanusa dokunarak ziyaretlerini sonlandırdı.
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