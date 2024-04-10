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        Tokat'ta gözleri az gören kayıp kişi çeşme başında bulundu

        Tokat'ın Niksar ilçesinde gözleri az gören kayıp kişi çeşme başında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 20:42 Güncelleme: 10.04.2024 - 20:42
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        Tokat'ta gözleri az gören kayıp kişi çeşme başında bulundu
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde gözleri az gören kayıp kişi çeşme başında bulundu.

        Güvenli köyünde yaşayan gözleri az gören 59 yaşında Arif Atilla, dün öğleden sonra evinden çıkarak yaylaya gitti.

        Atilla, yayla yolunu karıştırarak ters istikamete 7 kilometre ilerledi.

        Yakınları Atilla'dan haber alamayınca jandarma ve AFAD ekiplerine durumu bildirdi.

        Gece boyunca AFAD, jandarma ekipleri ve köylülerin aramasına rağmen Atilla bulunamadı.

        Sabah saatlerinde arama çalışmalarına yeniden başlayan ekipler, akşama doğru Atilla'yı çeşme başında otururken buldu.

        Atilla, sağlık kontrolü için ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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